Sucesos

Muertos de la risa: cámara grabó a sospechosos de cometer indignante delito en parqueo de restaurante

Los hechos habrían sido cometidos en Pozos de Santa Ana

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Por Adrián Galeano Calvo

Muertos de la risa, así fue como una cámara grabó a tres sujetos sospechosos de cometer un indignante delito en el parqueo de un restaurante en Santa Ana, San José.

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La grabación, en la que se aprecian con total claridad los rostros de los sospechosos, fue difundida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con el objetivo de que la ciudadanía pueda colaborar con información para ubicarlos.

De acuerdo con la Sección de Robos del OIJ, los tres hombres son buscados por el presunto delito de hurto.

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Los hechos con los que se les relaciona ocurrieron el 10 de diciembre del 2025, a las 11:22 p.m., en Pozos de Santa Ana en San José.

“En apariencia, los sospechosos, quienes se encontraban en el estacionamiento de un restaurante, hurtaron el teléfono celular del ofendido, el cual tenía dentro de su vehículo”, indicó el OIJ.

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Si usted ha visto a estos sujetos o sabe dónde podrían ser ubicados, comuníquese con el OIJ al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.

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Sospechosos hurto celular Santa Ana
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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