OIJ busca a un niño de 11 años reportado como desaparecido en Limón

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó este viernes la colaboración urgente de la ciudadanía para ubicar a un menor de 11 años, identificado como Terry Emmanuel Córdoba Calvo, quien fue reportado como desaparecido.

Terry Emmanuel Córdoba Calvo (Cortesía/Cortesía)

Según la información brindada por las autoridades, el niño fue visto por última vez el pasado 22 de mayo de 2026 en el cantón central de Limón.

Por el momento, las circunstancias de la desaparición no han sido detalladas por las autoridades judiciales, sin embargo, el caso ya se encuentra bajo investigación.

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El OIJ pidió a cualquier persona que tenga información sobre el paradero del menor que se comunique de inmediato al teléfono 800-8000-645 o enviar información confidencial al correo cicooij@poder-judicial.go.cr.

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Las autoridades insistieron en que cualquier dato podría ser clave para lograr ubicar al niño sano y salvo.