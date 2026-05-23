Sucesos

OIJ busca a un niño de 11 años reportado como desaparecido en Limón

Fue visto por última vez este 22 de mayo en Limón centro

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Por Silvia Coto

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó este viernes la colaboración urgente de la ciudadanía para ubicar a un menor de 11 años, identificado como Terry Emmanuel Córdoba Calvo, quien fue reportado como desaparecido.

Terry Emmanuel Córdoba Calvo
Terry Emmanuel Córdoba Calvo (Cortesía/Cortesía)

Según la información brindada por las autoridades, el niño fue visto por última vez el pasado 22 de mayo de 2026 en el cantón central de Limón.

Por el momento, las circunstancias de la desaparición no han sido detalladas por las autoridades judiciales, sin embargo, el caso ya se encuentra bajo investigación.

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El OIJ pidió a cualquier persona que tenga información sobre el paradero del menor que se comunique de inmediato al teléfono 800-8000-645 o enviar información confidencial al correo cicooij@poder-judicial.go.cr.

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Las autoridades insistieron en que cualquier dato podría ser clave para lograr ubicar al niño sano y salvo.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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