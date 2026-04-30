Este es el aterrador relato de colegiala que casi muere al volcar un carro cuando iba a un examen

La colegiala que sobrevivió al impactante accidente ocurrido en Cañas, Guanacaste, relató el angustiante momento que vivió cuando un carro perdió el control, se salió de la vía y terminó cayendo muy cerca de donde ella caminaba hacia el colegio.

La joven conversó con Noticias Repretel, horas después del accidente, y aseguró que todo ocurrió en cuestión de segundos.

“Yo no estaba prestando atención al entorno, iba caminando normal al colegio, pensando que iba para un examen, cuando escucho el frenazo del carro y volteó y lo primero que veo es el carro acercándose a donde estaba yo”, relató.

La estudiante aseguró que el ruido del impacto y el derrape fue tan fuerte que ni siquiera logró escuchar las señales de advertencia de otros vehículos.

“Los pitos del camión no los escuché, el golpe y el frenazo del carro donde iba derrapando fue tan fuerte que lo opacó todo”, recordó.

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Según contó, en ese instante solo pensó en salir corriendo para salvarse.

“Solo escuchaba el carro que iba arrastrado entre las piedras, no escuché ningún pito, nada más, ni siquiera lo sentí tan cerca, solo salí corriendo, el polvo, las piedras fue lo que me golpeó”, expresó.

La colegiala que sobrevivió al impactante accidente ocurrido en Cañas, Guanacaste, relató el angustiante momento que vivió. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)

La joven explicó que fue hasta que llegaron los paramédicos cuando realmente comprendió la gravedad de lo sucedido.

“Empecé a pensar: si no me hubiese movido ahorita estuviera muerta o muy grave en el hospital”, manifestó.

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Afortunadamente, la estudiante solo sufrió golpes provocados por piedras y se encuentra fuera de peligro.

Incluso, pese al enorme susto, llegó al colegio, realizó el examen que tenía pendiente y continuó recibiendo clases.

Las causas del accidente continúan bajo investigación por parte de las autoridades. Este ocurrió la mañana de este miércoles 29 de abril.