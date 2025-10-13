Este es el destino de la sospechosa de matar a otra mamá por bullying frente a escuela

Chavarría, de 33 años, pasará los próximos 15 días en prisión preventiva mientras avanza la investigación por el homicidio. Foto: Archivo LT (Cortesía/Cortesia)

La mujer de apellido Chavarría, de 33 años, sospechosa de apuñalar y acabar con la vida de otra mamá, identificada como María Danila Cruz, de 53 años, ya conoció su destino.

El caso lo lleva la Fiscalía de Flagrancia de Pococí, que confirmó que Chavarría permanece en prisión preventiva.

“La sospechosa debe cumplir 15 días de prisión preventiva. Este es el plazo máximo establecido para los casos que se tramitan por la vía de flagrancia. La medida cautelar fue ordenada por el Tribunal de Flagrancia y vence el 29 de octubre”, señalaron en el Ministerio Público.

Hechos frente a la escuela

El atroz hecho ocurrió frente a la escuela La Guaira, en Guácimo, Limón, el jueves 9 de octubre anterior.

Según la versión preliminar de las autoridades, en apariencia, las mujeres tenían conflictos previos por supuestos hechos de bullying entre los hijos de ambas, situación que ya había provocado discusiones y amenazas.

Investigación en curso

El caso sigue bajo investigación de los agentes del OIJ.

María Danila Cruz era madre de cinco hijos.