Este es el trabajador que murió atrapado dentro de una turbina en una planta hidroeléctrica

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer la identidad del trabajador que la tarde de este jueves perdió la vida al caer dentro de una turbina de una planta hidroeléctrica en Turrialba de Cartago.

Ante una consulta hecha por La Teja, la oficina de prensa de la Policía Judicial informó que la víctima de ese trágico hecho fue un hombre apellidado Ayala, de 46 años.

LEA MÁS: Cuerpos de emergencia tratan de rescatar a un trabajador atrapado dentro de una turbina en una represa

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, la emergencia ocurrió alrededor de la 1:22 p.m. del jueves en una represa ubicada en el sector de Pavones de Turrialba.

La tragedia ocurrió este jueves en Turrialba. Foto Archivo. (cruz roja/Cortesía)

“En el lugar se reporta un hombre adulto que, mientras realizaba labores de mantenimiento en una planta hidroeléctrica, quedó atrapado dentro de una de las turbinas de la represa”, detalló Cruz Roja.

Por su parte, el OIJ brindó una versión de lo sucedido muy similar a la que dio la Benemérita, indicando que Ayala habría caído accidentalmente al agua mientras trabajaba.

LEA MÁS: Reporte policial revela preocupante indicio en caso de niño que murió, supuestamente, atragantado

“Según el reporte preliminar, el ofendido, un hombre de apellido Ayala, de 46 años, se encontraba realizando trabajos en el lugar y, en apariencia, habría tenido un accidente, por lo que cayó al agua y falleció en el lugar”, detalló el OIJ.

De forma extraoficial, trascendió que el ahora fallecido, supuestamente, habría quedado atrapado en una especie de compuerta y eso habría evitado que saliera a la superficie, pero esa situación no fue confirmada por las autoridades.