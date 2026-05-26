Este video es clave para identificar a hombre vinculado con daños en la basílica de los Ángeles

El hombre sospechoso de causar daños en la basílica de los Ángeles, en Cartago, no solo quedó captado en fotografías, sino también en videos que ahora forman parte de la investigación judicial.

El sujeto es requerido por agentes del OIJ como sospechoso del delito de daños.

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Daños en la Basílica de Cartago

OIJ descartó disparos

En un principio trascendió que lo ocurrido se trataba de balazos contra la fachada del templo; sin embargo, tal y como informó La Teja este lunes por la tarde, la situación habría sido provocada por piedras o algún objeto lanzado contra uno de los cristales.

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“Tras varias diligencias de investigación realizadas por agentes del OIJ de Cartago, se descartó que la persona sospechosa realizara detonaciones con arma de fuego contra la fachada de la iglesia”, señalaron las autoridades judiciales.

Si reconoce al hombre que tiró las piedras llame al 8008000645. Foto para LT (Cortes/Cortesía)

¿Qué fue lo que ocurrió?

Los hechos ocurrieron el sábado 23 de mayo de 2026, durante horas de la mañana.

Según la investigación, el sospechoso aparentemente lanzó una o varias piedras contra uno de los cristales de la puerta sur de la basílica de los Ángeles y posteriormente huyó hacia el oeste.

El hombre requerido es de contextura delgada, estatura media y tez blanca.

El día de los hechos vestía una camiseta sin mangas oscura, pantalón largo tipo jogger claro, tenis, una gorra oscura y llevaba un bolso cruzado tipo cangurera.

Piden ayuda para ubicarlo

El OIJ solicita colaboración de la ciudadanía para identificar al sospechoso.

Cualquier información puede brindarse de manera confidencial al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.