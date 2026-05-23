Reportan daños en la Basílica de los Ángeles tras impactos

Un lamentable hecho ocurrió este sábado 23 de mayo en la basílica de Nuestra Señora de los Ángeles.

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Se reportaron impactos contra una parte de la estructura; de momento no se reportan heridos.

“La basílica de Nuestra Señora de los Ángeles informa que este sábado 23 de mayo, minutos antes de las 9:00 a.m., se registraron impactos que rompieron parte del vidrio de la puerta sur que da acceso a la sacristía”, comunicó.

La Basílica de los Ángeles informó que parte de su estructura fue impactada esta mañana. (Keyna Calderón/Keyna Calderón)

Se informó del hecho a las autoridades, quienes determinarán la causa del ataque.

Debido al incidente, la basílica reforzará la seguridad durante los próximos días.

Estaban en eucaristía cuando ocurrió

Luis Fernández, vocero de la basílica, comentó a La Teja que se encontraban en eucaristía cuando ocurrió el hecho.

“El sacerdote que en ese momento estaba en la eucaristía escuchó un ruido solamente, pero no se supo de dónde provino. Todavía no se han encontrado rastros, entonces están investigando”, dijo.

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Eso sí, cuando se escuchó el ruido, fueron a ver y se encontraron perforaciones en la estructura.

La puerta sur que da acceso a la sacristía fue impactada con un arma de fuego. (Cortesía/Cortesía)

Por ahora, nadie les ha dicho si vieron a alguna persona impactando contra el templo.

¿Qué dice el OIJ?

El Organismo de Investigación Judicial informó que unos testigos comentaron que, al parecer, pasó una moto y se escucharon detonaciones alrededor de las 8:30 a.m. de este sábado.

“El incidente se recibió a las 11:20 a.m. producto de una llamada por parte de oficiales de la Policía Administrativa”, dijo.

“A raíz de esto, los agentes judiciales se apersonaron a eso de las 11:30 a.m. a la basílica, donde efectivamente, confirman que en el costado sur hay un ventanal que presenta dos impactos por arma de fuego”, añadió.

A pesar de ser impactos de bala los agentes no encontraron casquillos; la investigación sobre el hecho continúa.

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