Esto es lo que se sabe del crimen de un joven de 15 años en Acosta

Un adolescente de apenas 15 años fue víctima de un homicidio que ahora mantiene bajo investigación a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de que fuera encontrado fallecido dentro de su propia casa, en Acosta, San José.

El crimen ocurrió en la viivenda del menor. Foto de Archivo con fines ilustrativos

El caso ocurrió la tarde de este viernes 13 de noviembre, aproximadamente a las 6:17 p. m., en La Ceiba, en Cangrejal de Acosta.

Según confirmó el OIJ a La Teja, el jovencito fue ubicado dentro de su vivienda con varios impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

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El muchacho tenía heridas en los brazos, piernas, la espalda y otras zonas, lo que evidencia la violencia con la que se produjo el ataque.

Tras recibir la alerta, los agentes judiciales se trasladaron hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Posteriormente, los restos del adolescente fueron remitidos a la Morgue Judicial, donde se le practicará la respectiva autopsia para determinar con exactitud las causas de muerte.

Por ahora, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre cómo ocurrió el ataque, quiénes serían los responsables ni qué habría motivado el homicidio.

Los investigadores deberán esclarecer qué ocurrió dentro de la vivienda.

El caso permanece bajo investigación del OIJ.