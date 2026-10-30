Esto informa la fiscalía sobre futuro de la “Asesina del bikini”, sospechosa de asesinato con un vaso de licuadora

El Ministerio Público dio a conocer una importante noticia relacionada con la supuesta dama de compañía apellidada Ortiz, de 22 años, conocida mediáticamente como la “Asesina del bikini”, quien es sospechosa de asesinar a un estadounidense con el vaso de una licuadora.

La Fiscalía Adjunta de Liberia informó que este viernes finalizó la audiencia de solicitud de medidas cautelares contra la joven, quien permanecerá fuera de las calles por un largo tiempo.

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“A solicitud de la Fiscalía Adjunta de Liberia, una mujer de apellido Ortiz cumplirá un año de prisión preventiva, como sospechosa del homicidio de Marc Fleming. La medida cautelar fue ordenada por el Juzgado Penal de la localidad, hoy”, indicó la Fiscalía.

La mujer fue detenida por el OIJ el pasado martes en San Felipe de Alajuelita. (Cortesía/Foto: cortesía OIJ)

Los hechos por los que Ortiz es investigada ocurrieron el 27 de setiembre, en un condominio ubicado en Playas del Coco, Guanacaste, donde el hombre fue hallado sin vida.

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“Se presume que la última persona que estuvo con el ofendido fue la imputada, por lo que ahora es investigada por el delito de homicidio calificado. El caso corresponde al expediente 26-002963-0060-PE”, agregó el ente acusador.

La mujer fue detenida por el OIJ el pasado martes en San Felipe de Alajuelita.