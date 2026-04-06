Sucesos

Esto ocurrirá con futbolista tico detenido en San Carlos sospechoso de un delito muy grave

Autoridades interceptaron en San Carlos el vehículo en el que viajaba el futbolista y lo detuvieron

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

El jugador de fútbol de apellido Bermúdez detenido por un caso relacionado con presunto transporte de droga ya enfrenta un proceso ante la Fiscalía Adjunta de San Carlos, donde se le abrió un expediente judicial.

La causa corresponde al número 26-000016-0065-PE, en la que se investiga al sospechoso por el aparente delito de transporte de drogas.

“Al sospechoso se le tomaron datos de identificación y se le realizó la respectiva reseña policial. Asimismo, se ordenó el decomiso del vehículo”, confirmaron en el Ministerio Público.

Como parte de las diligencias, las autoridades procedieron con el decomiso del vehículo en el que se trasladaba el sospechoso.

El caso se mantiene en investigación, mientras se determinan las responsabilidades del futbolista en este hecho.

Bermúdez, de 30 años, forma parte del equipo de Aserrí, que milita en la segunda división.

Kenneth Jiménez, guía canino de la Policía Municipal de este cantón, afirmó que fue el propio deportista quien les reveló que es futbolista y luego las autoridades lo confirmaron en el sitio web Transfermarkt.

Un jugador de fútbol fue detenido tras verse vinculado a un hecho grave relacionado con presunta droga en San Carlos, Sasha de la Unidad Canina encontró los compartimientos y la aparente droga. Foto: Policía Municipal de San Carlos
Sasha, de la Unidad Canina, encontró los compartimientos y la aparente droga. Foto: Policía Municipal de San Carlos (Policía Municipal de San Carlos/Policía Municipal de San Carlos)

LEA MÁS: Un amanecer marcado por disparos terminó con un hombre asesinado en Cariari

El operativo lo realizaron 75 metros al sur del Liceo de San Carlos.

El futbolista también jugó con el Municipal Grecia.

LEA MÁS: Papá vio cómo le mataron a su hijo a balazos y lo que hizo segundos después es increíble

Un jugador de fútbol fue detenido tras verse vinculado a un hecho grave relacionado con presunta droga en San Carlos. Foto: Ilustrativa de Policía Municipal de San Carlos
La Policía Municipal de San Carlos confirmó la detención del jugador de segunda división. Foto: Ilustrativa de Policía Municipal de San Carlos (Policía Municipal de San Carlos/Policía Municipal de San Carlos)

La revisión del carro se dio luego de que la Fuerza Pública solicitara apoyo, lo que permitió la intervención de la unidad canina.

Fue la perrita Sasha la que detectó el rastro de droga dentro del vehículo, lo que llevó a la detención del sospechoso la tarde de este Domingo Santo 5 de abril.

El caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades.

Un jugador de fútbol fue detenido tras verse vinculado a un hecho grave relacionado con presunta droga en San Carlos, Sasha de la Unidad Canina encontró los compartimientos y la aparente droga. Foto: Policía Municipal de San Carlos
La supuesta droga, al parecer, iba oculta dentro del carro. Foto: Policía Municipal de San Carlos (Policía Municipal de San Carlos/Policía Municipal de San Carlos)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
jugador de f+utbol detenidodetienen a jugador en San Carlos
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.