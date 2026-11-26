El puma atropellado en Guápiles sufrió graves fracturas en ambas extremidades posteriores. (UNA/Suministrada)

El puma atropellado en Guápiles el pasado miércoles 18 de noviembre comienza a dar señales alentadoras en su recuperación, luego de sobrevivir a dos complicadas cirugías.

El felino, que ingresó en estado crítico al Hospital de Especies Menores y Silvestres de la Universidad Nacional (Hems-UNA), logró ponerse de pie, esto según información de la UNA.

El animal fue atropellado sobre la ruta 32, a unos 150 metros al oeste de Pequeño Mundo, y fue rescatado por el Cuerpo de Bomberos y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).

Desde entonces, los especialistas han trabajado para salvarle la vida y procurar que recupere la movilidad.

Estas fueron las graves lesiones que sufrió el puma

Un puma fue golpeado por un carro en Guápiles. Foto Bomberos (Cortesía/Cortesía)

El impacto le provocó un politraumatismo severo, con fracturas en ambas patas traseras, pérdida de fragmentos óseos a través de heridas abiertas y daños importantes en el fémur.

Además, presentó un desprendimiento de tejido abdominal, hemorragias y anemia severa debido a la cantidad de sangre que perdió.

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Otra de las preocupaciones de los veterinarios fue la inflamación en la médula espinal, que inicialmente le impedía ponerse de pie. Sin embargo, las radiografías descartaron fracturas en las vértebras.

Puma superó dos complicadas cirugías

Una vez que los especialistas de la Universidad Nacional lograron estabilizarlo, el felino fue sometido a una primera intervención quirúrgica para reparar los tejidos afectados en su abdomen.

Posteriormente, se realizó una cirugía ortopédica en la que los veterinarios reconstruyeron los huesos afectados y colocaron dos platinas metálicas para estabilizar las fracturas de sus extremidades posteriores.

Tras superar ambas intervenciones y comenzar a consumir pequeños trozos de alimento, el animal fue trasladado al centro Rescate Wildlife Zoave, donde continuará su rehabilitación.

El tratamiento incluye fisioterapia, analgésicos y antibióticos.

Aunque todavía tiene un importante proceso de recuperación por delante, la esperanza es que el puma pueda recuperar sus capacidades y eventualmente regresar a su hábitat natural.