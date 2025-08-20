Esto pasó con profesor sospechoso de pedir el número de celular a alumna para cometer grave acción

Un profesor de apellido Montenegro va a tener que pasar seis meses en prisión preventiva como sospechoso de violar a una estudiante.

“A solicitud de la Unidad de Género de Corredores, un hombre de apellidos Montenegro Serrano cumplirá seis meses de prisión preventiva, como sospechoso de cometer los delitos de violación y fabricación de material con contenido de abuso sexual infantil”, informó la Fiscalía.

El profesor descontará prisión preventiva por la supuesta violación contra su alumna (Freepik/Freepik)

La medida cautelar fue dictada por el Juzgado Penal de Corredores.

Según la investigación, el imputado era profesor de Inglés en un centro educativo, donde la ofendida era estudiante y recibía clases con el sospechoso.

Aparentemente, el profesor le pidió su número de teléfono a la víctima y luego la contactó vía WhatsApp.

“Se sospecha que el docente le pidió a la joven que le enviara fotografías de índole sexual y luego, aprovechándose de su posición y superioridad en edad, le dijo que se encontraran en un lugar, donde se presume que cometió la violación”, indicó el Ministerio Público.