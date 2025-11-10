Estos fenómenos son los responsables del frío de este lunes y así se mantendrá el clima esta semana

Las condiciones ventosas y frías de este lunes 10 de noviembre se deben al paso del empuje frío #3 y el paso de la onda tropical #44.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé niveles de humedad de bajos a moderados, así como vientos alisios débiles.

Lluvias por empuje frío afectarán el Caribe y zona norte. Además, hay posibilidad de tormentas en el Pacífico Sur. (Canva/Canva)

Estos sistemas provocarán aguaceros con mayor intensidad en el Caribe, la zona norte y puntos montañosos al este y norte del Valle Central. Le piden a las personas que viven cerca de zonas propensas a deslizamientos o inundaciones, que no bajen la guardia para evitar tragedias.

“La saturación de suelos continúa elevada en las cuencas de la zona norte, el Caribe y el Pacífico Sur”, señalan en el IMN.

Además, se espera un aumento de los vientos alisios, por ejemplo en el Valle Central andarán entre los 30 kilómetros por hora y 50 km/h, en zonas montañosas y al norte de Guanacaste, podrían llegar a los 80 km/h, en este último sitio piden estar alerta por caída de árboles o rótulos.