Estos serían los responsables de asesinar a mujer cerca de una ferretería a plena luz del día

Una imagen que habría sido captada por una cámara de seguridad y que circula en redes sociales mostraría a los presuntos responsables de asesinar a balazos a una mujer cerca de una ferretería, la tarde de este miércoles.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el crimen ocurrió a eso de las 3:11 p. m., en las cercanías del mencionado negocio, ubicado en Purral de Goicoechea.

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En apariencia, estos habrían sido los sujetos que desataron la balacera. Foto ANI. (ANI/En apariencia, estos habrían sido los sujetos que desataron la balacera. Foto ANI.)

“Se aborda una mujer adulta de aproximadamente 30 años, sin signos vitales, producto de herida de arma de fuego”, confirmó la Benemérita.

En cuanto a los sospechosos, en apariencia, se trataría de dos sujetos que viajaban en motocicleta y que se acercaron hasta donde estaba la mujer para desatar una balacera. De momento, se desconoce si en efecto estos iban tras la mujer o si buscaban a otra persona.

En la imagen captada por la cámara, se observa que ambos sujetos vestían abrigos oscuros y llevaban cascos de color negro. Además, viajaban en una motocicleta de color claro, a la cual no se le alcanza a ver ninguna placa.

El crimen ocurrió cerca de una ferretería, según informó la Cruz Roja. Foto ANI. (ANI/El crimen ocurrió cerca de una ferretería, según informó Cruz Roja. Foto ANI.)

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Las autoridades mantienen un operativo en los alrededores para tratar de dar con los sospechosos.

La Cruz Roja también dio a conocer que otra mujer fue trasladada en condición estable a un centro médico, pues presentaba una crisis nerviosa ante lo sucedido.

De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad de la mujer fallecida.