Video de cámara de seguridad deja en ridículo a presunto ladrón que ahora es buscado por el OIJ

Un video grabado por la cámara de seguridad de una casa en Alajuela dejó en ridículo a un presunto ladrón que intentó meterse a dicha vivienda, pero al final tuvo que irse con las manos vacías.

Lo peor para el sospechoso es que las imágenes de su fallido intento de robo ya circulan en redes sociales, pues el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) difundió la grabación con el fin de obtener información que permita dar con su paradero, ya que figura como sospechoso de intentar robar en una vivienda.

LEA MÁS: Papá de joven que murió junto con su novio en accidente conserva algo muy especial de ella

El sujeto ni cuenta se dio de que estaba siendo grabado. (OIJ/El sujeto ni cuenta se dio de que estaba siendo grabado.)

De acuerdo con la Policía Judicial, los hechos por los que se busca a este sujeto ocurrieron el pasado 27 de abril, a eso de las 6:50 p.m. en la comunidad de Santa Gertrudis Norte, en Grecia, Alajuela.

“Presuntamente, el individuo habría intentado ingresar al inmueble, por lo que al parecer ocasionó daños en una de las ventanas. Sin embargo, al parecer, se retiró del lugar sin lograr ingresar, luego de que se activara el sistema de alarma de la vivienda”.

En el video se observa cómo el sospechoso, quien llevaba puesto un pasamontañas, se acerca a una de las ventanas de la casa y con lo que parece ser un desatornillador intenta abrir a la fuerza.

LEA MÁS: A hombre que mató a su propia mamá le acaba de llegar el karma (y con fuerza) por lo que hizo

El sujeto lo intentó de varias formas por varios minutos, pero no estuvo cerca de lograrlo; para colmo de males, se activó la alarma de la casa, por lo que tuvo que marcharse.

Si usted reconoce a esta persona o cuenta con información que pueda contribuir con su identificación, puede comunicarse de manera confidencial al teléfono 800-800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.