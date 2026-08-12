Estos son los obstáculos que enfrentan los rescatistas que buscan a Reinaldo Pineda, desaparecido en el cerro Chirripó

La lluvia, el viento y el cielo nublado se han convertido en obstáculos para los equipos que buscan a Reinaldo Pineda Lizano, el turista costarricense de 58 años que permanece desaparecido en las montañas del Chirripó.

Personas que permanecen en base Crestones contaron a La Teja que este miércoles 12 de agosto amaneció con el cielo completamente nublado y fuertes vientos en la zona.

Las condiciones incluso cambiaron durante la mañana. Cerca de las 11 a. m. comenzó a llover y aproximadamente media hora después la lluvia se detuvo.

Los equipos mantienen la esperanza de que el clima mejore y el cielo se despeje para facilitar las labores de rastreo y aumentar las posibilidades de localizar al turista.

Las condiciones meteorológicas representan un reto adicional en una zona caracterizada por cambios bruscos en el tiempo y temperaturas que disminuyen conforme avanza la tarde.

El pico más alto de Costa Rica es el cerro Chirripó, allí es frío y todo es montaña. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

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El cerro Chirripó es uno de los sitios más visitados en Costa Rica por turistas necionales y extranjeros. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

Los Crestones son un símbolo nacional de Costa Rica, otro de los puntos visitados en el Chirripó. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

22 cruzrojistas participan en la búsqueda

La Cruz Roja Costarricense desplazó 22 cruzrojistas hasta el Chirripó para reforzar el operativo de búsqueda.

En las labores participan integrantes de la Unidad Canina, la Unidad de Drones y personal especializado de la Unidad de Búsqueda y Rescate Terrestre.

De despejado a nublado, así es como puede cambiar el panorama en el Chirripó en cuestión de pocos minutos. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

Los equipos recorren diferentes sectores de la montaña en coordinación con funcionarios del parque y guardaparques del Parque Nacional Chirripó.

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Reinaldo Pineda Lizano, de 58 años, cumple este miércoles 12 de agosto dos noches desaparecido en las montañas del cerro Chirripó. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

También se han sumado vecinos de la comunidad, quienes colaboran con las labores de búsqueda y atención de la emergencia.

La prioridad de todos los equipos es encontrar a Pineda, quien permanece desaparecido desde este lunes 10 de agosto, cuando se separó del grupo con el que realizaba el recorrido hacia la cumbre del cerro Chirripó.

Mientras la búsqueda continúa, los rescatistas esperan que las condiciones meteorológicas permitan ampliar el rastreo durante las próximas horas.