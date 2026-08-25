Estos son los sospechosos de ejecutar a joven de 18 años y herir a muchacho de 16 en Limón

Casi dos años después, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) logró detener a dos hombres que estarían vinculados con el homicidio de un joven de 18 años, quien fue ejecutado a plena luz del día.

En ese mismo hecho, un muchacho de 16 años que viajaba en moto junto al ahora fallecido sobrevivió al ataque, pero también resultó herido por los disparos.

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La Policía Judicial identificó a los detenidos como dos hombres de apellidos Torres, de 31 años, y Wilson, de 22.

Los dos sospechosos fueron detenidos en el sector de Ojo de Agua, en Limón. Foto OIJ. (OIJ/Los dos sospechosos fueron detenidos en el sector de Ojo de Agua, en Limón. Foto OIJ.)

Ambos sujetos fueron capturados por medio de 4 allanamientos ejecutados a las 4 a.m. de este martes, tres en la localidad de Ojo de Agua y uno en Moín, en Limón.

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“Además de detener a los sospechosos se decomisaron indicios como celulares, una motocicleta, que supuestamente estuvo involucrada el día de los hechos, y 20 estañones llenos de combustible”, detalló el OIJ.

En los allanamientos se decomisaron 20 estañones llenos de combustible. Foto OIJ. (OIJ/Los dos sospechosos fueron detenidos en el sector de Ojo de Agua, en Limón. Foto OIJ.)

Los hechos por los que los sujetos fueron detenidos ocurrieron a eso de la 1:38 p.m. del 21 de noviembre del 2024, en el sector de Ojo de Agua. La víctima mortal de ese crimen fue un joven apellidado Morales, de 18 años.

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“Los ofendidos, aparentemente, viajaban en una motocicleta y, en apariencia, fueron abordados por un vehículo en el que, supuestamente, iban los sospechosos estos le habrían dado muerte a Morales con un arma de fuego”, explicó el OIJ.

De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer cuál habría sido el móvil detrás de este crimen.