Estruendo alertó a vecinos de tragedia: Bomberos acuden a emergencia por choque entre carro y tren

Bomberos atienden la emergencia en Pavas

Por Alejandra Morales

Un violento choque entre un carro y el tren puso a correr a los Bomberos desde las 8:23 a. m. de este jueves 14 de agosto.

La emergencia la atienden detrás de laboratorio Leterago, en Pavas, San José.

Un violento choque entre un carro y el tren puso a correr a los Bomberos desde las 8:23 a. m. de este jueves 14 de agosto del 2025, en Pavas. Foto: Cortesía (Cortesía/Cortesía)

El fuerte estruendo alarmó a varios vecinos, quienes salieron de sus casas y encontraron el tren detenido y un carro a un lado de la carretera, de momento no han detallado si hay personas graves por esta emergencia.

En el sitio se mantienen dos unidades de bomberos y otras dos están en camino.

*En desarrollo

