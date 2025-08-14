Estruendo alertó a vecinos de tragedia: Bomberos acuden a emergencia por choque entre carro y tren

Un violento choque entre un carro y el tren puso a correr a los Bomberos desde las 8:23 a. m. de este jueves 14 de agosto.
La emergencia la atienden detrás de laboratorio Leterago, en Pavas, San José.
El fuerte estruendo alarmó a varios vecinos, quienes salieron de sus casas y encontraron el tren detenido y un carro a un lado de la carretera, de momento no han detallado si hay personas graves por esta emergencia.
En el sitio se mantienen dos unidades de bomberos y otras dos están en camino.
*En desarrollo