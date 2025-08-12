Muere querido ciclista con amplia trayectoria en el país

Lázaro Sánchez Aguirre, de 63 años, era un reconocido ciclista en Liberia, Guanacaste, y este martes falleció cuando practicaba su pasión.

La tragedia ocurrió en el sector conocido como Chizo en Liberia, se trata de un camino de piedra lisa, resbaloso que lleva hacia una quebrada.

Foto: tomada de redes sociales

“Por razones que no se tienen claras y están en investigación, cayó a un precipio de aproximadamente 25 metros de profundidad”, detallaron en el OIJ.

Cuando la Cruz Roja llegó lo declararon fallecido debido a los fuertes golpes que sufrió. Esa tragedia fue reportada a las 6:40 a. m. de este martes 12 de agosto.

Las autoridades judiciales manejan el caso como una muerte accidental, el cuerpo fue llevado al Complejo de Ciencias Forenses.

Sánchez, además, era un reconocido electromecánico, vecino de barrio Moracia en este cantón, en las mañanas era frecuente verlo practicar este deporte, señalaron varios de sus conocidos.

En redes sociales varias personas lamentaron la pérdida.

“Un amigo incondicional un caballero respetuoso, bueno te vas haciendo lo que más amabas y disfrutabas”, escribió Shir García, conocida del fallecido.