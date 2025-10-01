Evacúan colegio de Dulce Nombre de Cartago tras ataque de abejas a estudiantes

Bomberos controlan el ataque de abejas en el Colegio Dulce Nombre (Cortesía Cuerpo de Bomberos)

El Colegio de Dulce Nombre, en Cartago, fue evacuado de emergencia después de un múltiple ataque de abejas que afectó a varios estudiantes.

Según reportes oficiales de Bomberos, el incidente se registró a eso de las 9:39 de la mañana.

Al menos 15 estudiantes resultaron picados y están siendo atendidos por personal paramédico de la Estación de Desamparados y los Bomberos de Cartago, quienes se presentaron con tres unidades para controlar la situación y brindar asistencia inmediata.

!5 estudiantes fueron picados por abejas la mañana de este miércoles. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las autoridades escolares coordinaron la evacuación de los alumnos para garantizar su seguridad mientras se retira el enjambre y se asegura la zona.

Se recomienda a los padres y a la comunidad mantenerse informados a través de los canales oficiales del colegio y de las autoridades de emergencia, y evitar acercarse al lugar hasta que se confirme que la situación está bajo control.