Evacúan colegio de Dulce Nombre de Cartago tras ataque de abejas a estudiantes

El Colegio de Dulce Nombre, en Cartago, fue evacuado de emergencia después de un múltiple ataque de abejas que afectó a varios estudiantes.
Según reportes oficiales de Bomberos, el incidente se registró a eso de las 9:39 de la mañana.
Al menos 15 estudiantes resultaron picados y están siendo atendidos por personal paramédico de la Estación de Desamparados y los Bomberos de Cartago, quienes se presentaron con tres unidades para controlar la situación y brindar asistencia inmediata.
Las autoridades escolares coordinaron la evacuación de los alumnos para garantizar su seguridad mientras se retira el enjambre y se asegura la zona.
Se recomienda a los padres y a la comunidad mantenerse informados a través de los canales oficiales del colegio y de las autoridades de emergencia, y evitar acercarse al lugar hasta que se confirme que la situación está bajo control.