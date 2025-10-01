Sucesos

Evacúan colegio de Dulce Nombre de Cartago tras ataque de abejas a estudiantes

Al menos 15 estudiantes resultaron picados; Bomberos y paramédicos atienden la emergencia en Dulce Nombre de Cartago

Por Fabiola Montoya Salas
La mañana de este jueves fue rescatada una persona adulta de un ataque de abejas
Bomberos controlan el ataque de abejas en el Colegio Dulce Nombre (Cortesía Cuerpo de Bomberos)

El Colegio de Dulce Nombre, en Cartago, fue evacuado de emergencia después de un múltiple ataque de abejas que afectó a varios estudiantes.

Según reportes oficiales de Bomberos, el incidente se registró a eso de las 9:39 de la mañana.

Al menos 15 estudiantes resultaron picados y están siendo atendidos por personal paramédico de la Estación de Desamparados y los Bomberos de Cartago, quienes se presentaron con tres unidades para controlar la situación y brindar asistencia inmediata.

Colegio CIT, Especial de Colegios
!5 estudiantes fueron picados por abejas la mañana de este miércoles. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las autoridades escolares coordinaron la evacuación de los alumnos para garantizar su seguridad mientras se retira el enjambre y se asegura la zona.

Se recomienda a los padres y a la comunidad mantenerse informados a través de los canales oficiales del colegio y de las autoridades de emergencia, y evitar acercarse al lugar hasta que se confirme que la situación está bajo control.

