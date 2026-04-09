Exmiembros de la banda de Tony Peña están entre los detenidos por homicidio en Limón

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó este jueves 12 allanamientos simultáneos en Limón, debido a la investigación de un homicidio.

Los operativos se realizaron en Pueblo Nuevo y Cielo Amarillo.

El OIJ detuvo a tres personas ligadas con un homicidio en Limón (OIJ/Cortesía)

Según el subdirector del OIJ, Vladimir Muñoz, las diligencias están relacionadas con la muerte de Ariel Alberto Salazar Alvarado, de 38 años, quien fue asesinado el 10 de setiembre de 2024 en el sector de Santa Rosa de Limón.

El crimen se registró a eso de las 9:25 a.m., específicamente en el barrio Santa Rosa, en la entrada conocida como Puente de Lata, cerca de la Ruta 32 y que comunica con el barrio Pueblo Nuevo.

Según detalló Muñoz, la investigación permitió establecer que en el hecho habrían participado al menos nueve personas, en lo que se presume fue un ajuste de cuentas.

Como resultado de los allanamientos, las autoridades lograron la detención de dos adultos de 21 años y un menor de 17, quienes figuran como sospechosos de participar en el homicidio.

Durante los operativos, los agentes judiciales también decomisaron tres armas de fuego, dos calibre 9 milímetros y una calibre 38, además de droga tipo marihuana y cocaína.

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Los sospechosos aparentemente eran exmiembros de la banda de Tony Peña Russell, lo que reforzaría la hipótesis de que el crimen estaría vinculado a disputas entre estructuras criminales en la zona.

Como parte de las diligencias previas, el OIJ había difundido un video con el objetivo de identificar a los sospechosos involucrados en el crimen.

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Las autoridades continúan con el proceso investigativo para dar con el resto de los implicados y esclarecer completamente este caso.