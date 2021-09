Exmilitar canadiense desapareció de forma misteriosa hace 27 días en Guanacaste

Jaclyn Smith tiene 2 años de vivir en Costa Rica con su esposo. Foto: Tomada del Facebook Search for Jaclyn Jaclyn Smith tiene 2 años de vivir en Costa Rica con su esposo. Foto: Tomada del Facebook Search for Jaclyn

El paradero de Jaclyn Naomi Smith, una exmilitar canadiense que vive en Costa Rica, es todo un misterio.

La extranjera desapareció hace 27 días y es como si la tierra se la hubiera tragado, pues no hay ni una sola pista sobre ella.

Smith, de 40 años, fue vista por última vez por su esposo, Sebastien Ferland, la noche del martes 17 de agosto, cuando ella salió de su casa, que está cerca de playas del Coco, en Guanacaste.

Krista Marshall, amiga de Jaclyn y quien la ha estado buscando desde el primer día de su desaparición, contó que esa noche se dio un incidente entre la pareja, lo que habría causado que Smith se fuera muy enojada de la vivienda, sin decirle nada a su marido.

“Aparentemente le han diagnosticado esquizofrenia con paranoia y delirios. Ella fue al fisioterapeuta en Tamarindo ese día y se hizo acupuntura, una de las agujas la lastimó y ella culpó a su esposo, diciendo que él había conspirado con el fisioterapeuta para lastimarla.

“Ella estaba muy angustiada el día que desapareció”. — Krista Marshall, amiga de Jaclyn Smith

“Luego le llegó un mensaje de que su Dimex (Documento de Identidad Migratorio para Extranjeros) se suspendió debido a que requerían más información. En su estado mental pensó que mucha gente estaba conspirando contra ella”, contó Krista.

Hasta la han buscado en varios guindos cerca de playas del Coco. Foto: Tomada del Facebook Search for Jaclyn Hasta la han buscado en varios guindos cerca de playas del Coco. Foto: Tomada del Facebook Search for Jaclyn

Según la amiga, Jaclyn entró al baño mientras su esposo se estaba bañando y le lanzó papel higiénico, al parecer él le tiró un poco de ese mismo papel y ella le habría respondido con un puñetazo en la boca.

“Luego se fue mientras él estaba limpiando el papel higiénico húmedo de la ducha, ella dejó su anillo de bodas y su teléfono celular en un sillón. Se fue solo con su bolso, con el pasaporte y la billetera”, añadió.

Extraña desaparición

krista dijo que la desaparición de su amiga es muy extraña, pues se niega a creer que Jaclyn esté perdida, pues ella y su esposo tienen más de dos años de vivir en Costa Rica y conocen la zona.

El marido de la canadiense presentó la denuncia por su desaparición ante el OIJ, pero los agentes hasta ahora tienen más dudas que pistas.

“El OIJ registró la casa y el vehículo de inmediato, días después lo hizo con los perros de rastreo. Su teléfono y las cámaras de video de la casa han sido revisadas y no arrojaron información de importancia.

“Su pasaporte fue marcado, no ha salido del país, además sus tarjetas bancarias y de crédito no se han utilizado”, añadió Marshall.

El esposo de la desaparecida también ha recibido la ayuda de 23 voluntarios de la Organización para Emergencias Nacionales (OPEN), quienes en los últimos días han usado embarcaciones para buscarla en el mar, incluso han revisado varios guindos cerca de playas del Coco.

Voluntarios han recorrido comunidades guanacastecas preguntando si alguien vio a Jaclyn. Foto: Tomada del Facebook Search for Jaclyn Voluntarios han recorrido comunidades guanacastecas preguntando si alguien vio a Jaclyn. Foto: Tomada del Facebook Search for Jaclyn

“Definitivamente tengo sentimientos encontrados sobre todo este proceso. Estoy asombrada por cómo el equipo (OPEN) y la comunidad local se han unido para brindar asistencia, esto sería imposible sin ellos”, aseguró.

“Son 27 de días desde que ella desapareció, yo personalmente me siendo exhausta y desanimada”. — Krista Marshall, amiga de Jaclyn

Buscando a Jaclyn

Con el fin de obtener alguna pista sobre el paradero de su amiga, Krista creó en Facebook el grupo “Search for Jaclyn” (Buscando a Jaclyn), en el que cada día comparte publicaciones sobre los lugares visitados y las labores de búsqueda que han realizado.

“Cada día que no la encontramos en esta área me da la esperanza de que ella está viva y escondida en algún lugar; sin embargo, eso no tiene sentido si su cuenta bancaria y su tarjeta de crédito no se están utilizando”, añadió.

Marshall contó que ella y su esposo tienen tres años de vivir en Costa Rica, y la amistad con Jaclyn y Sebastien inició debido a que los cuatro son exmilitares canadienses.

Si usted ha visto a Jaclyn o tiene información sobre este caso puede contactar al OIJ al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial, o bien por el perfil de Facebook “Search for Jaclyn”, desde donde seguirán con la búsqueda, pues temen por la seguridad de ella ante su padecimiento.