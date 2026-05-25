Expareja de guarda asesinado en Dekra relata el momento más difícil con su hijo tras la tragedia

Este jueves 28 de mayo sería una fecha especial para Giovanni Sandí Vega, de 60 años, uno de los guardas de seguridad asesinados en la sede de Dekra en El Roble de Puntarenas.

Ese día su hijo menor cumplirá 14 años y, según recordó Evelyn Umaña, expareja de Sandí y madre del adolescente, el guarda siempre buscaba la manera de acompañarlo en esa celebración.

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Giovanni Sandí Vega, de 60 años, siempre le celebraba el cumpleaños a su hijo menor que cumplirá 14 años el próximo 28 de mayo. Sandí fue asesinado el 25 de mayo del 2026. Foto: Evelyn Umaña para La Teja (Evelyn Umaña para La Teja/Evelyn Umaña para La Teja)

Una tradición que nunca fallaba

“Todos los años él le traía su pizza, o si estaba trabajando, se la mandaba a comprar para que él la compartiera aquí en la casa”, contó Umaña.

La mujer explicó que, pese a que su relación sentimental no funcionó, Giovanni siempre fue un padre presente y atento con su hijo.

“Como papá era excelente, como pareja nosotros no funcionamos, pero hoy le puedo decir que mi hijo perdió un gran papá”, manifestó.

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La noticia más difícil

Umaña también relató el duro momento en que tuvo que comunicarle a su hijo la muerte de su padre tras el violento ataque ocurrido la madrugada de este lunes.

“Hoy dejé que durmiera un poco más porque no quería despertarlo para decirle. Nunca pensé en darle esa noticia a mi hijo, porque sí me costó. Él entró en shock y le costó mucho empezar a llorar. Lo abracé y le dije que recordara a su papá como lo bueno que fue”, expresó.

Ahora, el cumpleaños número 14 del adolescente llegará marcado por la ausencia de quien cada año se encargaba de hacerlo sentir especial.

Ataque ocurrió en sede de Dekra

Giovanni Sandí fue uno de los dos guardas asesinados durante un ataque armado ocurrido a la 1:27 a. m. de este lunes en la sede de Dekra en El Roble de Puntarenas.

Según la información preliminar, varios sujetos ingresaron por un boquete en una malla y, tras cometer el crimen, robaron un arma de fuego calibre 9 milímetros.