El tierno motivo por el que guarda asesinado en Dekra esperaba con ansias todos los miércoles

Don Franklin Hernández, el guarda de 61 años que fue asesinado junto a un compañero en la sede de Dekra en Puntarenas, esperaba con ansias la llegada de los miércoles por un motivo muy especial.

Además de que ese era su día libre, también era el momento de la semana en el que podía compartir tiempo de calidad con sus amados nietos.

Así lo contó a La Teja Abdenago Guzmán, yerno de don Franklin.

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“Con nosotros era muy especial, de forma religiosa todos los miércoles iba a ver a sus nietos, porque era su día libre de trabajo, y siempre fue muy responsable con sus nietos, trataba de nunca faltar para estar con ellos”, contó Guzmán.

Franklin Herández, guarda asesinado en sede de Dekra en Puntarenas. Foto Facebook. (Facebook/Franklin Herández, guarda asesinado en sede de Dekra en Puntarenas. Foto Facebook.)

Además de ser un abuelo muy dedicado y cariñoso, el guarda también fue descrito como un gran papá para sus cuatro hijos.

“Como papá, fue una persona que siempre estuvo presente, principalmente en las etapas tempranas de ellos. Él tuvo cuatro hijos: tres mujeres y un muchacho de 22 años. Con los nietos ni para qué, eran los ojos de él”, agregó Guzmán.

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Siempre ligado a la seguridad

Don Franklin siempre estuvo ligado al área de la seguridad, porque antes de laborar como oficial de seguridad privada formó parte del Ministerio de Seguridad Pública como uniformado de la Fuerza Pública.

“Fue expolicía de la Fuerza Pública por muchos años, entonces prácticamente toda su vida se ha desenvuelto en la parte de seguridad.

“Era muy entregado a lo que hacía; le habían salido otras ofertas laborales, pero él dijo que no, porque ahí (en la empresa en la que trabajaba) le habían dado la oportunidad en su momento”, agregó Guzmán.

El crimen ocurrió la madrugada de este lunes en la sede de Dekra en El Roble de Puntarenas. Foto Facebook. (Facebook/El crimen ocurrió la madrugada de este lunes en la sede de Dekra en El Roble de Puntarenas. Foto Facebook.)

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En cuanto a la trágica noticia sobre la muerte de su suegro, Guzmán dijo que se enteraron pocas horas después de lo sucedido.

“Lo que tengo entendido es que llamaron a la pareja de él, y como a las 4 a.m. nos avisaron a nosotros. Yo ya iba camino al trabajo y ahí por Caldera me devolví, llegué a Dekra y la gente del OIJ me entregó las pertenencias de él y me informaron lo que había sucedido; fue una sorpresa, algo que nunca se espera”.

Si usted desea colaborar con la familia de don Franklin para que puedan darle el último adiós que se merece, puede hacerlo por medio de Sinpe Móvil, al número 8395-9080, a nombre de su hija Mariana Hernández.