Lo siguieron hasta el sitio donde debía sentirse más seguro y allí lo mataron en Alajuelita

Lo que inició como una riña en vía pública terminó de la peor manera para un joven de apellido Arias, de 23 años, quien fue asesinado a balazos frente a su casa en San Felipe de Alajuelita.

El violento hecho fue reportado a las 10:45 p. m. de este domingo 24 de mayo.

De acuerdo con la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima habría tenido una discusión con otro hombre en la calle y posteriormente se dirigió hacia su vivienda acompañado de otra persona.

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Discusión en plena calle terminó en tragedia frente a una vivienda. Foto: Rafael Pacheco Granados/Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Lo interceptaron afuera de la casa

“Según el reporte preliminar, esta persona tuvo una riña con otra persona en vía pública. Al parecer, se fue con otra persona hacia su casa y afuera de la vivienda fue interceptada por la persona con quien tuvo la riña y le disparó en cuatro ocasiones”, indicaron en la oficina de prensa del OIJ.

Arias recibió impactos de bala en el tórax, el cuello, la clavícula y la espalda.

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Sospechoso escapó en un vehículo

Las autoridades manejan la versión de que, tras cometer el ataque, el sospechoso huyó en un vehículo que aparentemente lo esperaba cerca del lugar.

La víctima fue trasladada de emergencia por la Cruz Roja al hospital San Juan de Dios; sin embargo, minutos después fue declarada fallecida.

El caso quedó ahora en manos de los agentes judiciales, quienes trabajan para identificar y ubicar al responsable del homicidio.