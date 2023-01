Expresidente Miguel Ángel Rodríguez regresa a los tribunales y esta es la razón

Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República, regresó de nuevo al Tribunal Penal de Goicoechea.

Antes de las 8 de la mañana de este lunes 16 de enero, el exmandatario llegó al tercer piso del tribunal, donde se realizan los debates.

Él le confirmó a La Teja que debe enfrentar un juicio por la acción civil resarcitoria del sonado caso ICE-Alcatel.

Esta acción es cuando alguna de las partes que denuncia, reclama alguna compensación económica.

“Este caso se resolvió en la parte penal, pero en las sentencias no se resolvió lo civil, lo dejaron para un reenvío”, manifestó el exmandatario.

El expresidente Miguel Ángel Rodríguez llegó tempranito a los tibunales. Foto: Jorge Castillo

Este juicio inició desde el 2010, desde entonces se juzgó el presunto pago de dádivas para facilitar la adjudicación de 400.000 líneas de la telefonía celular, del tipo GSM, a la empresa francesa Alcatel-Cit.

“Esta es una cosa que realmente me parece que es muy de procedimiento, porque no habiendo causa penal, habiendo inocencia, en el juicio penal se demostró que no hubo daño para ninguna institución, que más bien se realizaron muchas ganancias”, explicó Rodríguez.

El juicio aún no ha arrancado y habría que ver si hay algún contratiempo que lo lleve a suspenderse.