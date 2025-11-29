Fallece hombre tras recibir mordedura de serpiente en Sarapiquí

El hombre sufrió una mordedura de terciopelo (unknown)

Un nicaragüense de 46 años falleció este viernes luego de sufrir la mordedura de una serpiente terciopelo en la comunidad fronteriza de La Trinidad, en Llanuras de Gaspar, Sarapiquí

Según la información preliminar, el hombre fue atacado mientras realizaba trabajos en una propiedad.

Las autoridades no dieron detalle de dónde sufrió el sujeto la mordedura, solo que cuando llegó la ayuda ya había fallecido.

Autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones en zonas montañosas y rurales, así como acudir de inmediato a un centro médico en caso de una mordedura para recibir el antídoto lo antes posible.

Las terciopelos provocan la mayor cantidad de emergencias en el país.