Sucesos

Fallece hombre tras recibir mordedura de serpiente en Sarapiquí

Un nicaragüense de 46 años murió tras ser mordido por una serpiente terciopelo

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
El hombre sufrió una mordedura de terciopelo (unknown)

Un nicaragüense de 46 años falleció este viernes luego de sufrir la mordedura de una serpiente terciopelo en la comunidad fronteriza de La Trinidad, en Llanuras de Gaspar, Sarapiquí

Según la información preliminar, el hombre fue atacado mientras realizaba trabajos en una propiedad.

LEA MÁS: Por esta razón será sacado de prisión Pecho de Rata y llevado a la Corte

Las autoridades no dieron detalle de dónde sufrió el sujeto la mordedura, solo que cuando llegó la ayuda ya había fallecido.

Autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones en zonas montañosas y rurales, así como acudir de inmediato a un centro médico en caso de una mordedura para recibir el antídoto lo antes posible.

LEA MÁS: Mamá de cinco hijos murió en un accidente cuando iba a su graduación

Las terciopelos provocan la mayor cantidad de emergencias en el país.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
terciopeloataque serpientesserpientes costa ricamordeduras serpientesarapiquífallecido mordeduras
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.