Por esta razón será sacado de prisión Pecho de Rata y llevado a la Corte

Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata, apelará su extradición

Por Silvia Coto

El Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial de San José fijó para el 9 de diciembre la audiencia en que el extraditable Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata, apelará la extradición.

Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, podría ser extraditado a Estados Unidos.
Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, podría ser extraditado a Estados Unidos. (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)

Esa vista quedó pendiente porque el imputado no pudo estar presente el miércoles pasado en la diligencia en la que participaron el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y Jonathan Álvarez Alfaro, ya que su abogado estaba atendiendo otro juicio.

La audiencia es oral y pública, tal y como lo establece el artículo 462 del Código Procesal Penal.

A los extraditables Estados Unidos los señala de integrar una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico internacional de cocaína. Los acusan de conspiración para fabricar y distribuir grandes cantidades de cocaína con destino a Estados Unidos.

A“Pecho de Rata”se le atribuye coordinar rutas marítimas desde Colombia hacia Costa Rica, almacenamiento y envío de la droga para su posterior distribución internacional.

