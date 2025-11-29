Por esta razón será sacado de prisión Pecho de Rata y llevado a la Corte

El Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial de San José fijó para el 9 de diciembre la audiencia en que el extraditable Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata, apelará la extradición.

Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, podría ser extraditado a Estados Unidos. (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)

Esa vista quedó pendiente porque el imputado no pudo estar presente el miércoles pasado en la diligencia en la que participaron el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y Jonathan Álvarez Alfaro, ya que su abogado estaba atendiendo otro juicio.

La audiencia es oral y pública, tal y como lo establece el artículo 462 del Código Procesal Penal.

A los extraditables Estados Unidos los señala de integrar una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico internacional de cocaína. Los acusan de conspiración para fabricar y distribuir grandes cantidades de cocaína con destino a Estados Unidos.

A“Pecho de Rata”se le atribuye coordinar rutas marítimas desde Colombia hacia Costa Rica, almacenamiento y envío de la droga para su posterior distribución internacional.