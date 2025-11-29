Por esta razón será sacado de prisión Pecho de Rata y llevado a la Corte

El Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial de San José fijó para el 9 de diciembre la audiencia en que el extraditable Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata, apelará la extradición.
Esa vista quedó pendiente porque el imputado no pudo estar presente el miércoles pasado en la diligencia en la que participaron el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y Jonathan Álvarez Alfaro, ya que su abogado estaba atendiendo otro juicio.
La audiencia es oral y pública, tal y como lo establece el artículo 462 del Código Procesal Penal.
LEA MÁS: Motociclista falleció al ser arrastrado por tráiler que en apariencia iba en reversa en Calle Blancos
A los extraditables Estados Unidos los señala de integrar una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico internacional de cocaína. Los acusan de conspiración para fabricar y distribuir grandes cantidades de cocaína con destino a Estados Unidos.
LEA MÁS: Papá fue condenado por muerte de bebé de 2 meses tras revelaciones de la autopsia
A“Pecho de Rata”se le atribuye coordinar rutas marítimas desde Colombia hacia Costa Rica, almacenamiento y envío de la droga para su posterior distribución internacional.