Falso amigo sacó a joven de su casa y este sufrió una muerte despiadada en Paquera

Un muchacho de apellido Zamora, de 18 años, fue asesinado al frente de su casa en barrio Laberinto, en Paquera de Puntarenas.

El OIJ señaló que recibieron la alerta cerca de las 9 p.m. de este domingo 11 de enero.

El principal sospechoso era una persona de confianza de Zamora, quien lo llegó a buscar y por eso la víctima salió de la casa.

Zamora, de 18 años, fue sacado de su casa por una persona de confianza antes del ataque en Paquera.

“Al parecer, un sujeto habría llegado a la vivienda del joven a buscarlo, aparentemente se trataba de una persona de confianza de Zamora, por lo que salió a la vía pública donde fue atacado a balazos”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

La víctima recibió al menos cuatro impactos de bala que le causaron la muerte en el sitio.

