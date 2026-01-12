Sucesos

Falso amigo sacó a joven de su casa y este sufrió una muerte despiadada en Paquera

Zamora salió de su casa porque una persona de confianza se lo pidió, en ese momento se dio el ataque

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un muchacho de apellido Zamora, de 18 años, fue asesinado al frente de su casa en barrio Laberinto, en Paquera de Puntarenas.

El OIJ señaló que recibieron la alerta cerca de las 9 p.m. de este domingo 11 de enero.

El principal sospechoso era una persona de confianza de Zamora, quien lo llegó a buscar y por eso la víctima salió de la casa.

LEA MÁS: Niño que salió de su casa en la madrugada y fue atropellado es un “milagro de pies a cabeza”, vea lo que cuenta el papá

Zamora, de 18 años, fue sacado de su casa por una persona de confianza antes del ataque en Paquera. Foto: Archivo (Edgar Chinchilla)

“Al parecer, un sujeto habría llegado a la vivienda del joven a buscarlo, aparentemente se trataba de una persona de confianza de Zamora, por lo que salió a la vía pública donde fue atacado a balazos”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

La víctima recibió al menos cuatro impactos de bala que le causaron la muerte en el sitio.

LEA MÁS: Cruel crimen: pelos de un perro fueron clave para resolver asesinato de empresario

LEA MÁS: Vela terminó en tragedia: Yurlin Rojas murió atropellada por conductor en aparente estado de ebriedad

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
falso amigo sospechoso de matar a muchacho en Paquerahomicidio en barrio Laberinto en Paquera
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.