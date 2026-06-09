Familia de Alejandro Calderón toma medida desesperada tras 11 días desaparecido en Colombia

La familia de Alejandro Calderón Hernández, el comerciante costarricense desaparecido en Bogotá, Colombia, vive momentos de profunda angustia y desesperación.

Este lunes se cumplen 11 días sin noticias del herediano de 42 años, por lo que sus seres queridos decidieron tomar una nueva medida para intentar encontrar alguna pista sobre su paradero: inundar las redes sociales y grupos comunitarios colombianos con afiches y fotografías del costarricense.

La búsqueda se multiplica en Colombia

Alejandro Calderón desapareció el pasado viernes en Bogotá, Colombia (Facebook/Alejandro Calderón desapareció el pasado viernes en Bogotá, Colombia)

Durante los últimos días, familiares y amigos han compartido imágenes de Alejandro en decenas de grupos de Facebook y otras plataformas digitales de Bogotá y distintas localidades colombianas, con la esperanza de que alguien pueda aportar información.

“Por favor, nuestra familia está muy afectada, si saben algo de mi hermano, Alejandro Calderón”, escribió Andrey Calderón, uno de sus hermanos, en una de las publicaciones que rápidamente comenzó a viralizarse.

Los mensajes no tardaron en generar reacciones de apoyo tanto de costarricenses como de colombianos, quienes han compartido las publicaciones y enviado mensajes de solidaridad a la familia.

Incluso, muchos ticos residentes en Colombia se han sumado a la iniciativa, replicando los afiches en grupos de diferentes ciudades y comunidades, especialmente en Bogotá, donde fue visto por última vez.

Una desaparición llena de interrogantes

Alejandro viajó a Colombia por motivos comerciales. El objetivo era comprar ropa y mercancía para su negocio virtual en Heredia.

Según han relatado sus familiares, la última vez que tuvieron contacto con él fue el viernes 29 de mayo, cuando habló con su pareja sentimental y le comentó que saldría de su hotel, ubicado en la localidad de Santa Fe, para ir a cenar a una pizzería cercana que ya conocía.

Desde ese momento no volvieron a saber nada de él.

La preocupación aumentó cuando su esposa viajó a Bogotá para tratar de localizarlo y descubrió que todas sus pertenencias permanecían en la habitación del hotel.

Su pasaporte, tarjetas bancarias, dinero en efectivo y la mercadería que había comprado continuaban en el lugar. Además, el televisor de la habitación estaba encendido.

Detalles que aumentan la incertidumbre

La familia de Alejandro Calderón intensificó la búsqueda mediante redes sociales y grupos comunitarios en Colombia. (Captura/Captura)

A la preocupación de la familia se suman algunas versiones contradictorias sobre las últimas horas del comerciante.

Una prima de Alejandro explicó anteriormente que el guarda de seguridad del hotel aseguró haberlo visto ingresar al establecimiento durante la tarde del viernes, aunque indicó que nunca observó que saliera nuevamente.

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Ese detalle ha generado aún más dudas sobre lo que pudo haber ocurrido y mantiene a la familia aferrada a la esperanza de obtener alguna información que permita esclarecer el caso.

Mientras tanto, los allegados del costarricense continúan compartiendo afiches y publicaciones en cada espacio posible, con la esperanza de que alguien en Colombia pueda reconocerlo o aportar una pista que ayude a encontrarlo.