Familia de mujer encontrada sin vida en charral sufre dos duros golpes en cuestión de un mes

María del Rosario Gutiérrez Méndez junto a su hija Melissa Gutiérrez, ella guarda este recuerdo como un tesoro. Foto: Cortesía para La Teja

La familia de doña María del Rosario Gutiérrez Méndez, la mujer de 64 años que fue encontrada sin vida dentro de un charral en Guanacaste, sufrió dos duros golpes en cuestión de un mes, pues perdieron a otro ser muy querido.

Así lo contó a La Teja don José Antonio Gutiérrez, hermano de María del Rosario, quien dijo que este jueves tuvieron que darle el último adiós a su amada madre doña Joaquina Méndez, de 97 años, quien falleció por causas naturales.

“Imagínese cómo puede estar mi familia, primero mi hermana y ahora mi mamá se nos fue, estamos con demasiado dolor, porque han sido dos golpes muy seguidos, prácticamente todo en cuestión de un mes”, dijo.

Don José también contó que su mamá murió sin saber lo que le había pasado a su hija, pues como familia decidieron que eso era lo mejor.

“A ella no le dijimos nada, porque como tenía 97 años no quisimos decirle nada, mejor nos quedamos quediticos y decidimos no decirle para evitarle ese dolor tan grande”.

Gutiérrez explicó que esta situación fue un golpe muy duro para toda su familia, pues aún están sufriendo por la muerte de “Chayito”, como le decían a su hermana, quien fue encontrada sin vida el pasado 11 de setiembre en Belén de Carrillo.

Incertidumbre y mucha angustia

Aunque todo apunta a que doña María del Rosario habría sido víctima de un homicidio, su hija Melissa Gutiérrez dijo que hasta este momento las autoridades no les han informado cuál fue la causa de su muerte.

“Ha sido muy duro, sobre todo porque ha costado que salga el resultado del examen forense para poder determinar qué fue lo que pasó con ella. Ha sido muy duro, pero ahí estamos en la lucha”, dijo Gutiérrez.

Melissa dijo que no tienen idea quién pudo haberle hecho daño a su mamá, lo último que saben es que ella estuvo tomando junto a un conocido y luego no se le vio más.

“No sospechamos de nadie de momento, yo anduve averigüando y lo último que me dijeron es que mi mamá estaba con un señor y ella le dijo que iba a orinar y ya regresaba, pero no volvió más y el señor ese no avisó a nadie que ella no había salido de ahí”, explicó.

La hija de Chayito señaló que este mes sin su mamá ha sido muy duro, pues ella era su fiel compañera, por lo que en su hogar se siente un enorme vacío.

“Lo más duro es saber que ya nunca más a llegar a la casa”, agregó.