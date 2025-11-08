Familia vivió el horror: tiroteo en Oreamuno terminó con un hombre asesinado frente a su vivienda

Un tiroteo que ocurrió en el barrio El Golfo, en Vista Hermosa de Oreamuno de Cartago, terminó en desgracia para una familia.

En este sitio mataron a un hombre de apellido Barahona, de 27 años, quien sufrió múltiples heridas de bala.

En este hecho resultó herido otro hombre de apellido Calvo, de 31 años, quien fue baleado en una pierna.

Barahona fue atacada sin piedad al frente de su vivienda en medio de una noche de violencia en Cartago. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

“Los hombres estaban frente a la vivienda de Barahona cuando, aparentemente, llegó un vehículo que se estacionó a unos 25 metros. Del carro se bajó un sujeto vestido de negro, que llevaba un pasamontañas y disparó en varias ocasiones contra estas personas”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

Los sospechosos se dieron a la fuga.

LEA MÁS: Brutal agresión en plena calle terminó con la muerte de una joven de 21 años en Cartago

Gritos desgarradores en Oreamuno de Cartago

En redes sociales circuló un video con los desgarradores gritos de los conocidos de Barahona, lo que provocó que muchos vecinos salieran de sus casas para tratar de ayudar; sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes, debido a la gravedad de las heridas.

LEA MÁS: Niño de 4 años sobrevive a violento accidente que cobró la vida de una persona en la ruta 27, Orotina

Los hombres fueron llevados en un carro particular al hospital Max Peralta de Cartago, donde declararon sin vida a Barahona.

En el sitio quedaron casquillos de un arma 9 milímetros.

LEA MÁS: Familiares de trabajador fallecido en vuelco de tráiler sufren muchísimo por algo que han visto en redes sociales

Las autoridades judiciales investigan los motivos del ataque violento.

Cartago contabiliza 52 homicidios en lo que va del año; otro hecho cobró la vida de una muchacha de 21 años este viernes en El Dique, Claudio Zúñiga, en Taras, Cartago.