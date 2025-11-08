Sucesos

Brutal agresión en plena calle terminó con la muerte de una joven de 21 años en Cartago

Muchacha de 21 años murió tras despiadado ataque a balazos en Cartago

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Una muchacha de apellido Orozco, de 21 años, fue víctima de un despiadado ataque a balazos que terminó con su vida.

La agresión ocurrió este viernes 7 de noviembre, en el sector conocido como El Dique, Claudio Zúñiga en Taras, Cartago.

Las autoridades fueron alertadas a las 4 a. m., cuando la Cruz Roja atendió el llamado de emergencia. La víctima fue encontrada herida en la calle.

LEA MÁS: Kimberly Agüero es la mujer que fue asesinada durante un ataque a balazos en Puriscal

El violento choque se dio entre dos carros en San Nicolás de Cartago. Foto Cruz Roja.
La muchacha de apellido Orozco, de 21 años, fue víctima de un despiadado ataque a balazos. Foto: Cruz Roja/Ilustrativa

“Los agentes recibieron el reporte de que una mujer había ingresado al hospital Max Peralta, herida de bala y pasadas las 12 mediodía fue declarada fallecida”, señalaron en el OIJ.

La muchacha presentaba balazos en las piernas.

LEA MÁS: Joven boxeadora costarricense sufrió una trágica muerte frente a la mirada de su mamá en Guanacaste

LEA MÁS: Mortal atropello apagó el sueño que joven boxeadora estaba cumpliendo a punta de combates y medallas

El caso sigue en investigación para determinar cómo se dieron los hechos en los que resultó herida de muerte esta joven y dar con los responsables.

A poco menos de dos meses de que termine el 2025, han sido asesinadas 68 mujeres de manera violenta, dos muertes menos que las registradas hace un año.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Ataque a balazos en Cartagomujer asesinada en CartagoEl Dique, Claudio Zúñiga en Taras, Cartago
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.