Brutal agresión en plena calle terminó con la muerte de una joven de 21 años en Cartago

Una muchacha de apellido Orozco, de 21 años, fue víctima de un despiadado ataque a balazos que terminó con su vida.

La agresión ocurrió este viernes 7 de noviembre, en el sector conocido como El Dique, Claudio Zúñiga en Taras, Cartago.

Las autoridades fueron alertadas a las 4 a. m., cuando la Cruz Roja atendió el llamado de emergencia. La víctima fue encontrada herida en la calle.

La muchacha de apellido Orozco, de 21 años, fue víctima de un despiadado ataque a balazos. Foto: Cruz Roja/Ilustrativa

“Los agentes recibieron el reporte de que una mujer había ingresado al hospital Max Peralta, herida de bala y pasadas las 12 mediodía fue declarada fallecida”, señalaron en el OIJ.

La muchacha presentaba balazos en las piernas.

El caso sigue en investigación para determinar cómo se dieron los hechos en los que resultó herida de muerte esta joven y dar con los responsables.

A poco menos de dos meses de que termine el 2025, han sido asesinadas 68 mujeres de manera violenta, dos muertes menos que las registradas hace un año.