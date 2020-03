“En diciembre el IMAS (Instituto Mixto de Ayuda Social) nos ayudó con el alquiler de una casa en Guatuso de Alajuela, pero este mes fui porque no pagan y solo me dijeron que ya no tenía ninguna ayuda, me dieron una cita hasta abril, a mí me desespera no tener un techo para las chiquitas”, expresó Evelyn.