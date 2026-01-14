Sucesos

Fatal choque de motocicletas en Golfito deja una mujer fallecida y dos hombres graves

Un accidente de tránsito en Pavón involucró a dos motocicletas y dejó una víctima mortal

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un accidente de tránsito ocurrido la noche del martes en Pavón, en el cantón de Golfito, dejó como saldo una mujer fallecida y dos hombres en estado crítico.

últimas horas cruz roja
Una mujer fallecida y dos hombres heridos es el saldo del terrible accidente (Cruz Roja/Cortesía)

Según información de la Cruz Roja, la colisión involucró a dos motocicletas.

Varias personas trataron de auxiliar a la mujer y la subieron a un carro particular, en el camino se toparon con la ambulancia, pero ya para ese momento ella no tenía sin signos vitales.

LEA MÁS: “Aquí estoy y no me voy a esconder”: Stella Chinchilla responde a denuncia por amenaza contra Rodrigo Chaves

Asimismo, dos hombres adultos resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de manera urgente al Hospital de Ciudad Neily para recibir atención médica especializada.

LEA MÁS: Fatal accidente: mujer pierde la vida tras colisión entre dos motos

Las causas del accidente están en investigación por parte de las autoridades judiciales.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
accidentemotocicletagolfitochoque de motosmujer fallecida
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.