Fatal choque de motocicletas en Golfito deja una mujer fallecida y dos hombres graves

Un accidente de tránsito ocurrido la noche del martes en Pavón, en el cantón de Golfito, dejó como saldo una mujer fallecida y dos hombres en estado crítico.

Una mujer fallecida y dos hombres heridos es el saldo del terrible accidente (Cruz Roja/Cortesía)

Según información de la Cruz Roja, la colisión involucró a dos motocicletas.

Varias personas trataron de auxiliar a la mujer y la subieron a un carro particular, en el camino se toparon con la ambulancia, pero ya para ese momento ella no tenía sin signos vitales.

LEA MÁS: “Aquí estoy y no me voy a esconder”: Stella Chinchilla responde a denuncia por amenaza contra Rodrigo Chaves

Asimismo, dos hombres adultos resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de manera urgente al Hospital de Ciudad Neily para recibir atención médica especializada.

LEA MÁS: Fatal accidente: mujer pierde la vida tras colisión entre dos motos

Las causas del accidente están en investigación por parte de las autoridades judiciales.