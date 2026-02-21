Sucesos

Fatal choque en curva deja motociclista sin vida en La Guácima, Alajuela

Accidente ocurrió detrás del aeropuerto a las 6:10 a. m.

Por Alejandra Morales

Un motociclista perdió la vida la mañana de este sábado tras un violento accidente de tránsito en La Guácima de Alajuela, detrás del aeropuerto.

La alerta ingresó a la Cruz Roja Costarricense a las 6:10 a. m., donde se reportó una colisión entre una motocicleta y una vagoneta.

“Se informa colisión de motocicleta contra vagoneta, hombre adulto con trauma importante en cráneo, sin signos vitales”, indicaron desde la central de monitoreo.

Un motociclista perdió la vida la mañana de este sábado tras un violento accidente de tránsito en La Guácima de Alajuela, detrás del aeropuerto. Foto: Tomada de Noticias Alajuela
Un motociclista perdió la vida la mañana de este sábado tras un violento accidente de tránsito en La Guácima de Alajuela, detrás del aeropuerto. Foto: Tomada de Noticias Alajuela

El impacto ocurrió en una curva de la zona. A la llegada de los socorristas, el motociclista ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

Las circunstancias que mediaron en este fatal accidente se mantienen bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes.

