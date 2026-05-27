Fenómeno de El Niño ya preocupa a las autoridades y estas zonas sentirán más calor y sequedad

Costa Rica comenzó una etapa de prevención ante la llegada y consolidación del fenómeno de El Niño, el cual provocaría más calor y menos lluvias en varias regiones del país durante los próximos meses.

Ante este panorama, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta verde en distintas zonas del territorio nacional.

Esta situación afecta a los agricultores, a los animales como el ganado, y a la población en general por la falta de energía para generar electricidad y agua.

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Menos lluvias y más calor

Alejandro Picado, presidente de la CNE, explicó que la medida se tomó tras el análisis realizado por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el cual advierte importantes cambios en las condiciones del tiempo para lo que resta del año.

Según las proyecciones, las lluvias podrían disminuir entre un 25% y un 50%, dependiendo de la región.

Además, se espera un aumento de las temperaturas, principalmente en el Pacífico, el Valle Central y algunos sectores de la zona norte.

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CNE declara alerta verde ante esta situación que enfrentará el país, con menos lluvias y más calor. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Zonas bajo alerta verde

La alerta verde fue establecida para el Pacífico Norte y el Pacífico Central.

También incluye 29 cantones del Valle Central, entre ellos San José, Escazú, Santa Ana, Desamparados, Alajuela, Grecia, Mora y La Unión, entre otros.

Las autoridades señalaron que, pese a la previsión de condiciones más secas, todavía podrían registrarse lluvias intensas y aguaceros fuertes en algunos sectores del país.

Llamado a ahorrar agua y electricidad

La CNE pidió a la población mantenerse informada únicamente por medios oficiales y adoptar medidas de prevención desde ahora.

Además, hicieron un llamado al uso responsable del agua y la electricidad ante el posible impacto que podría generar el fenómeno climático en los próximos meses.