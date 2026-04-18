Fin de semana con clima inestable: esto es lo que se espera para que no le arruine sus planes

Las condiciones del tiempo para este fin de semana estarán marcadas por un ambiente más húmedo y con presencia de lloviznas, especialmente en horas de la tarde y noche.

De acuerdo con el pronóstico, los vientos alisios se mantendrán débiles hasta este sábado, lo que favorecerá el ingreso de humedad desde el océano Pacífico hacia el territorio nacional.

Como consecuencia, se prevén lloviznas vespertinas y nocturnas en zonas del Pacífico central, Pacífico sur y el Valle Central.

LEA MÁS: Horror en casa: hijo enfrenta acusación por la muerte de su propia madre

Se esperan lloviznas en varias regiones y cambios en el viento a partir del domingo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cambio a partir del domingo

A partir del domingo, se espera un cambio en las condiciones atmosféricas debido a un aumento en la presión, lo que provocará que los vientos alisios vuelvan a intensificarse.

LEA MÁS: El detalle que podría revelar quiénes cometieron un doble homicidio en un lavacar en San Sebastián

Estos vientos se mantendrán moderados durante un corto periodo, principalmente entre el lunes y martes de la próxima semana.

Según el reporte, este incremento en el viento no generará nubosidad significativa en regiones como el Caribe (Limón) y la Zona Norte, donde las condiciones se mantendrían más estables.