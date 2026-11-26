El Ministerio Público aseguró que desconocía la resolución dictada por una jueza penal para que tres hijos de Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, pudieran salir de prisión de forma temporal tras recibir un permiso especial.

Una jueza de Limón autorizó la salida excepcional de prisión de los tres hijos del alias “Pecho de Rata” para que asistieran al funeral de un hermano.

Ante una consulta de La Teja, la Fiscalía indicó que desconocía dicha situación, pero que ya estaba tomando medidas para revocar dicho permiso especial.

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“La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial informó que desconocía la resolución del Juzgado Penal que autoriza la salida de los imputados. Sin embargo, el despacho señaló que interpondrá el recurso de revocatoria correspondiente.

“El Ministerio Público solicitará que se deje sin efecto el permiso concedido y que se mantengan las actuales condiciones de custodia y sujeción; es decir, la prisión preventiva”.

Edwin Danney López Vega, de 49 años, alias “Pecho de Rata”. (Ministerio Público/OIJ/Captura de video)

Los beneficiados con la medida son Kishna López Tyndall, Jonedzell López Tyndall y Nayevska López Tyndall, quienes permanecen en prisión preventiva.

Sus abogados defensores solicitaron el permiso para que pudieran participar en los actos fúnebres de su hermano, quien murió por causas naturales y no tenía antecedentes.

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La autorización fue emitida este jueves 26 de noviembre, a las 10:05 a. m., por Yeimy Rebeca Flores López, jueza penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, con sede en Limón.

Sin embargo, la decisión provocó la reacción del jerarca de Justicia, quien, mediante un documento dirigido a la jueza, manifestó su profunda preocupación por los antecedentes de los tres privados de libertad.

“Considero que una decisión de esta naturaleza debió ponderar rigurosamente los riesgos existentes y las eventuales consecuencias en materia de seguridad pública.

“Por otra parte, al tratarse de una salida excepcional ordenada por el Poder Judicial y no dispuesta por el Ministerio de Justicia y Paz, la custodia y el dispositivo de seguridad correspondiente deben ser asumidos íntegramente por el Organismo de Investigación Judicial, de conformidad con la legislación vigente y aplicable”, dijo Justicia.