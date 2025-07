Fiscalía investiga ingreso de Celso Gamboa a condominio donde vive Rodrigo Chaves

La Fiscalía confirmó que están investigando el ingreso de Celso Gamboa al condominio Monterán, donde vive el presidente Rodrigo Chaves.

“La Fiscalía General confirmó que se ordenó abrir una investigación relacionada con el ingreso al condominio Monterán. Sin embargo, el caso será tramitado, de momento, por otro despacho”, informó la Fiscalía.

La investigación se da luego de que circulara un video.

En el video el exmagistrado le dice al conductor que lo acompañaba que iba a conocer al presidente.

“Negro, va a conocer al presidente”, se escucha decir a Gamboa.

La Fiscalía abrió una investigación por la visita de Celso Gamboa al condominio. (Mayela López)

Ellos esperan en la entrada y luego entran al residencial.

Se desconoce la fecha de la grabación y si se referían a Chaves. Aunque el presidente ha asegurado que no conoce a Celso.

LEA MÁS: Celos habrían provocado que joven fuera cruelmente asesinado: “Él ya se iba de ese lugar”

El doctor y cirujano plástico Allan Pérez justificó en otro video la visita del exmagistrado Celso Gamboa.

Pérez afirma que conoce a Gamboa desde hace 17 años, pues le hacía procedimientos estéticos a la exesposa y también le aplicaba bótox a Gamboa.

Celso Gamboa habría estado en residencial donde vive presidente Rodrigo Chaves

“Fueron dos visitas que me hizo Celso. Ese día específico fue un día en que él llegó a tocarse una toxina botulínica que se llama bótox en la cara, yo se lo puse en mi casa, entonces, él iba para mi casa, no para la casa del señor Rodrigo Chaves. Y la segunda visita fue para un consejo médico”, dijo el doctor, que además aprovechó para decir que no son amigos, sino que la relación es de cliente.

LEA MÁS: DJ muere en accidente mientras su mamá está grave en el hospital

El doctor no es investigado por nada.

Gamboa está detenido, ya que la DEA lo requiere por tráfico internacional de drogas.