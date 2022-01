Fiscalía recibió 60 denuncias por supuestas estafas tras desaparición de dueño de agencia

Kenneth Alonso Rey Bermúdez, de 28 años, desapareció desde el 12 de enero. Foto: OIJ (oij)

La Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen confirmó este miércoles 19 de enero que han recibido 60 denuncias por supuestas estafas contra Kenneth Alonso Rey Bermúdez, de 28 años, dueño de una agencia de viajes que está desaparecido desde hace siete días.

Rey es propietario de la agencia DayK Travel and Tour y no se sabe nada de él desde el 12 de enero cuando su esposa denunció su desaparición ante el OIJ. Según la mujer, Rey salió de su vivienda en un pick up y no se supo nada más de él.

Ellos son vecinos de San Rafael Abajo de Desamparados.

[ Paseo para celebrar 15 años se frustró por desaparición de joven dueño de agencia ]

Tras la publicación de la foto de Rey en la página de Facebook del OIJ para informar que estaba desaparecido empezaron a llover mensajes de supuestos afectados que aparentemente le dieron dinero para viajar y que ahora no saben nada de él.

Migración y Extranjería confirmó que el hombre no presenta salidas del país, pero de momento se desconoce qué pudo haber ocurrido.

“Yo le compre un viaja a Colombia y ahora estoy esperando a ver qué va a pasar, en la casa de él nadie nos atiende, a mí me pareció una persona seria y responsable otros amigos han viajado con él y por eso como dicen me embarqué, pero ahora no se sabe nada y mi plata ya la perdí”, dijo uno de los afectados que presentó una denuncia ante la Fiscalía.

Los supuestos afectados crearon un grupo de WhatsApp en el que hay más de 300 personas.

Si usted sabe algo de Rey puede llamar al 800-8000-645 del OIJ.