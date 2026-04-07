Sucesos

Fotografías revelan cómo ha avanzado la construcción de la megacárcel en Alajuela

De acuerdo con el Gobierno, el CACCO estaría listo para julio de este año

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Por Adrián Galeano Calvo

El Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), también conocido como la “megacárcel” de Alajuela, está cerca de convertirse en una realidad.

Fotografías brindadas por el Gobierno revelan los importantes avances en las labores de construcción de este centro penal, el cual estará ubicado en San Rafael de Alajuela.

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El presidente de la República, Rodrigo Chaves, la presidenta electa, Laura Fernández y los ministros de Justicia y Seguridad, Gerald Campos y Mario Zamora inspeccionaron el avance de obras en el CACCO.
La cárcel tendrá capacidad para más de 5000 reos. (Foto: Casa Presidencial/Foto: Casa Presidencial)

En dichas imágenes se observa que gran parte de la estructura del CACCO ya se encuentra en pie, en lo que suele llamarse obra gris. De momento, aún no se han colocado los techos de los que serían los respectivos módulos.

De acuerdo con las autoridades, esta megacárcel contará con cinco módulos habitacionales y cada uno tendrá infraestructura controlada e independiente.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, la presidenta electa, Laura Fernández y los ministros de Justicia y Seguridad, Gerald Campos y Mario Zamora inspeccionaron el avance de obras en el CACCO.
Según el Gobierno, el CACCO estará listo para julio de este año. (Foto: Casa Presidencial/Foto: Casa Presidencial)

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Además, se tiene previsto que la megacárcel pueda albergar más de 5000 privados de libertad, principalmente criminales de alto perfil vinculados con hechos de crimen organizado.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, la presidenta electa, Laura Fernández y los ministros de Justicia y Seguridad, Gerald Campos y Mario Zamora inspeccionaron el avance de obras en el CACCO.
Gran parte de la estructura ya se encuentra en pie. (Foto: Casa Presidencial/Foto: Casa Presidencial)

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Según el Gobierno, se tiene previsto que el CACCO este finalizado para el mes de julio de este año.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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