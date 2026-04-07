Fotografías revelan cómo ha avanzado la construcción de la megacárcel en Alajuela

El Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), también conocido como la “megacárcel” de Alajuela, está cerca de convertirse en una realidad.

Fotografías brindadas por el Gobierno revelan los importantes avances en las labores de construcción de este centro penal, el cual estará ubicado en San Rafael de Alajuela.

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La cárcel tendrá capacidad para más de 5000 reos. (Foto: Casa Presidencial/Foto: Casa Presidencial)

En dichas imágenes se observa que gran parte de la estructura del CACCO ya se encuentra en pie, en lo que suele llamarse obra gris. De momento, aún no se han colocado los techos de los que serían los respectivos módulos.

De acuerdo con las autoridades, esta megacárcel contará con cinco módulos habitacionales y cada uno tendrá infraestructura controlada e independiente.

Según el Gobierno, el CACCO estará listo para julio de este año. (Foto: Casa Presidencial/Foto: Casa Presidencial)

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Además, se tiene previsto que la megacárcel pueda albergar más de 5000 privados de libertad, principalmente criminales de alto perfil vinculados con hechos de crimen organizado.

Gran parte de la estructura ya se encuentra en pie. (Foto: Casa Presidencial/Foto: Casa Presidencial)

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Según el Gobierno, se tiene previsto que el CACCO este finalizado para el mes de julio de este año.