Fotos: este es el sicario que asesinó a joven de 19 años frente a una multitud en Inmaculada de Quepos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló fotografías del sicario que asesinó de forma cruel a un joven frente a una multitud en Quepos, Puntarenas.

La Policía Judicial difundió las imágenes con el objetivo de que la ciudadanía pueda brindar información sobre el paradero del gatillero.

Este sujeto es vinculado con el homicidio de un muchacho apellidado Alvarado, de 19 años, quien fue asesinado la tarde del pasado 16 de febrero en la localidad de La Inmaculada de Quepos.

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Cámaras de seguridad grabaron la huida del gatillero. (OIJ/Cámaras de seguridad grabaron la huida del gatillero.)

“El joven se encontraba en vía pública, cerca de la plaza de fútbol de la localidad, donde conversaba con varias personas. Minutos después, supuestamente, habría llegado al lugar un sujeto que viajaba en una motocicleta. El individuo descendió de la misma y presuntamente, realizó varias detonaciones con arma de fuego contra la víctima”.

Tras cometer el crimen, el sospechoso se subió de nuevo a la motocicleta y huyó por las calles internas de La Inmaculada.

“Los agentes judiciales realizaron labores de rastreo y análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad, con las cuales lograron establecer la ruta que habría seguido el sospechoso.

“Los registros analizados permitieron determinar que el sujeto ingresó al sector de La Inmaculada, donde se le perdió el rastro, sin que se observara su salida de la localidad”.

Las características de la moto serían claves para identificar al sicario. (OIJ/Cámaras de seguridad grabaron la huida del gatillero.)

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El sospechoso es un hombre de contextura delgada y tez trigueña clara. Al momento de los hechos, vestía una camiseta gris de manga larga con gorro, pantalón camuflado y portaba tenis negros.

Además, viajaba en una motocicleta roja, con manivela amarilla, careta negra y guardabarros delantero negro.

Cualquier persona que tenga información que permita identificar a este sujeto o aportar datos relevantes para la investigación, puede comunicarla de forma confidencial y gratuita a la línea 800-8000-OIJ.