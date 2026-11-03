Hombre muere tras recibir un disparo en la cabeza en Limón

Las autoridades se encuentran investigando las circunstancias que mediaron en la muerte de un hombre que recibió un disparo en la cabeza.

LEA MÁS: Joven de 19 años murió en carro que había sido robado apenas dos días antes

La Cruz Roja confirmó que la alerta por este caso ingresó a las 6:30 a. m. de este martes y en la misma se indicó que la situación ocurrió en el sector de Matama de Limón.

El suceso ocurrió en Matama de Limón. Foto Archivo. (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)

De inmediato, el comité local de la Benemérita despachó una ambulancia de soporte básico y personal paramédico al sitio donde ocurrieron los hechos.

“Informan de un hombre adulto herido por arma de fuego en la cabeza, se determina que este se encontraba sin signos vitales”, informó Cruz Roja.

LEA MÁS: Cruz Roja trasladaría a 20 niños a centros médicos por preocupante situación en escuela

De manera extraoficial, se habla de un aparente caso de homicidio, pero se está a la espera de que el OIJ brinde mayores detalles sobre lo sucedido.