Sucesos

Hombre muere tras recibir un disparo en la cabeza en Limón

El suceso ocurrió en las primeras horas de la mañana de este martes

Por Adrián Galeano Calvo

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Las autoridades se encuentran investigando las circunstancias que mediaron en la muerte de un hombre que recibió un disparo en la cabeza.

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La Cruz Roja confirmó que la alerta por este caso ingresó a las 6:30 a. m. de este martes y en la misma se indicó que la situación ocurrió en el sector de Matama de Limón.

El suceso ocurrió en Matama de Limón. Foto Archivo. (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)

De inmediato, el comité local de la Benemérita despachó una ambulancia de soporte básico y personal paramédico al sitio donde ocurrieron los hechos.

“Informan de un hombre adulto herido por arma de fuego en la cabeza, se determina que este se encontraba sin signos vitales”, informó Cruz Roja.

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De manera extraoficial, se habla de un aparente caso de homicidio, pero se está a la espera de que el OIJ brinde mayores detalles sobre lo sucedido.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.