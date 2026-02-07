Sucesos

¡Frío no da tregua! Estos son los 10 lugares donde la temperatura ha estado más baja este sábado

Las bajas temperaturas se deben al efecto del empuje frío #14

Por Adrián Galeano Calvo

El frío sigue sin dar tregua y en varios puntos del país se han registrado temperaturas muy bajas, que han hecho que más de uno no quiera salirse de las cobijas.

El fuerte frío que se viene sintiendo desde la noche del viernes es producto de los efectos del frente frío #14, el cual seguirá afectando al territorio nacional por lo menos hasta el lunes.

Costa Rica y Panamá concentran las lluvias más intensas por un frente frío que provoca vientos fuertes y bajas temperaturas en la región.
El Cerro de la Muerte registró la temperatura más baja en todo el país. (Canva /Canva)

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) confeccionó una lista de las zonas donde se han registrado las temperaturas más bajas en lo que va de este sábado y a continuación le contamos cuáles fueron los 10 primeros lugares donde el frío ha hecho de las suyas.

  • Cerro de la Muerte con 4 centígrados
  • Volcán Irazú con 4,8 centígrados
  • Volcán Turrialba con 5,1 centígrados
  • Volcán Poás con 5,2 centígrados
  • Cerro Cedral 8,8 centígrados
  • Laguna Fraijanes con 9,4 centígrados
  • Rancho Redondo (Goicoechea) con 10,7 centígrados
  • Cerro Jucó (Paraíso) con 10,8 centígrados
  • Cerro Burío con 11,8 centígrados
  • La Unión de Cartago con 11,8 centígrados

Las autoridades hacen un llamado a las personas, porque además del frío, en la mayoría de zonas se experimentan fuertes vientos, los cuales podrían provocar la caída de árboles, tendido eléctrico o rótulos.

El empuje frío N.° 14 provocó una madrugada fría y ventosa, con temperaturas de hasta 4 °C en zonas altas del país.
El empuje frío N.° 14 provocó una madrugada fría y ventosa, con temperaturas de hasta 4 °C en zonas altas del país. (IMN/IMN)
Adrián Galeano Calvo

