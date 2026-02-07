¡Frío no da tregua! Estos son los 10 lugares donde la temperatura ha estado más baja este sábado

El frío sigue sin dar tregua y en varios puntos del país se han registrado temperaturas muy bajas, que han hecho que más de uno no quiera salirse de las cobijas.

El fuerte frío que se viene sintiendo desde la noche del viernes es producto de los efectos del frente frío #14, el cual seguirá afectando al territorio nacional por lo menos hasta el lunes.

El Cerro de la Muerte registró la temperatura más baja en todo el país. (Canva /Canva)

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) confeccionó una lista de las zonas donde se han registrado las temperaturas más bajas en lo que va de este sábado y a continuación le contamos cuáles fueron los 10 primeros lugares donde el frío ha hecho de las suyas.

Cerro de la Muerte con 4 centígrados

con 4 centígrados Volcán Irazú con 4,8 centígrados

con 4,8 centígrados Volcán Turrialba con 5,1 centígrados

con 5,1 centígrados Volcán Poás con 5,2 centígrados

con 5,2 centígrados Cerro Cedral 8,8 centígrados

8,8 centígrados Laguna Fraijanes con 9,4 centígrados

con 9,4 centígrados Rancho Redondo (Goicoechea) con 10,7 centígrados

con 10,7 centígrados Cerro Jucó (Paraíso) con 10,8 centígrados

con 10,8 centígrados Cerro Burío con 11,8 centígrados

con 11,8 centígrados La Unión de Cartago con 11,8 centígrados

Las autoridades hacen un llamado a las personas, porque además del frío, en la mayoría de zonas se experimentan fuertes vientos, los cuales podrían provocar la caída de árboles, tendido eléctrico o rótulos.