Fuego desata emergencia en Alajuela: dos personas tuvieron que ser rescatadas

El incendio se dio la tarde de este sábado. (incendio /bomveros de costa rica)

Un incendio que afectó varias estructuras, entre ellas talleres, encendió las alarmas la tarde de este sábado en Alajuela.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, la alerta fue recibida a las 3:24 p. m. en la urbanización Meza, específicamente 100 metros al este de Repuestos Gigante.

Cuando las unidades llegaron al sitio, encontraron fuego en varias edificaciones, por lo que iniciaron de inmediato las labores para controlar las llamas y evitar que el incendio se extendiera a otras estructuras cercanas.

Dos personas fueron rescatadas. (incendio /bomveros de costa rica)

Durante la emergencia, los bomberos lograron rescatar a dos personas adultas, quienes se encontraban en el lugar al momento del siniestro.

Las autoridades continúan trabajando en la zona para controlar por completo la situación y determinar las causas que provocaron el fuego.