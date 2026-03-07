OIJ revela cómo ocurrió el mortal accidente en Circunvalación que dejó un motociclista fallecido

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer este sábado nuevos detalles sobre cómo ocurrió el accidente de tránsito en Circunvalación, en San Sebastián, el cual dejó como saldo un motociclista fallecido.

Según la información brindada por las autoridades, el reporte del hecho se recibió aproximadamente a las 6:10 de la mañana, alertando sobre una persona sin vida en la calle.

La víctima fue identificada como José Hernández Porras, de 45 años de edad.

Un motociclista falleció y otro resulto herido. (cortesia/cortesia)

Según versiones del OIJ, un hombre que conducía un vehículo habría colisionado por detrás a una motocicleta, arrastrándola unos 100 metros sobre la carretera.

Un conductor protagonizó un terrible accidente en Circunvalación y trató de escapar. (cortesía/cortesía)

Producto de la fuerza del impacto, el conductor de la motocicleta falleció en el lugar de los hechos.

Las autoridades indicaron que, tras el choque, el chofer del vehículo, aparentemente, continuó su recorrido, momento en el que también habría impactado a otro motociclista, quien resultó con golpes y tuvo que ser trasladado a un centro médico.

Asimismo, el conductor habría seguido conduciendo por más de un kilómetro sin detenerse, situación que generó la molestia de varias personas que se encontraban en la zona.

“Según la información preliminar, algunas de estas personas lo habrían agredido físicamente, por lo que el conductor también tuvo que ser trasladado a un centro médico para recibir valoración" dijo el OIJ.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial se presentaron en el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

Al ser trasladado al hospital, aún se desconoce el resultado de la prueba de sangre para saber si el hombre iba o no bajo los efectos del licor.