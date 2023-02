Fuego destruyó 6 casas y casi arrasa con chanchera clandestina en precario de Curridabat

Los bomberos aún no han determinado qué causó el incendio. Foto cortesía.

El voraz incendio ocurrido la mañana de este miércoles en un precario en Tirrases de Curridabat destruyó por completo 6 viviendas muy humildes; además, las llamas estuvieron a punto de arrasar con una chanchera clandestina construida debajo de una de las casa afectadas.

El Cuerpo de Bomberos informó que el siniestro fue reportado a las 9:35 a.m. en el sector de Miravalles, frente a la bomba del tanque de agua; específicamente, en un asentamiento ubicado en la parte alta de una colina.

Luis Salas, jefe de Operaciones del Cuerpo de Bomberos, dijo a La Teja que, de forma preliminar, manejan el dato de que las llamas causaron daños en, aproximadamente, 400 metros cuadrados.

Los estrechos callejones con gradas complicaron la labor de los bomberos. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

El Cuerpo de Bomberos también dio a conocer que a consecuencia del incendio un total de 35 personas quedaron sin un techo bajo el que vivir; al parecer, varias de ellas vivían dentro de una de casa que funcionaba como cuartería.

“Normalmente, en este tipo de viviendas las cosas cambian extraordinariamente, en una vivienda normal viven entre 4 y 6 personas, pero en este tipo de casas suelen ser más, porque las familias viven en hacinamiento”, añadió.

Incendio destruyó 6 viviendas en Curridabat

Entre los afectados se hablaba de que el incendio habría iniciado debido a una quema de basura hecha por una vecina, la cual se salió de control; sin embargo, las autoridades aún no han confirmado dicha información.

“Hay varios reportes de los vecinos pero, de momento, no tenemos oficialmente una causa”, destacó Salas.

Acceso muy complicado

El jefe también mencionó que el accionar de los bomberos se complicó más de la cuenta, debido a que no había un acceso directo para llegar hasta donde estaba el incendio.

Seis viviendas fueron destruidas por completo. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“Fue bastante difícil por varias razones; la primera fue la pendiente, porque este asentamiento estaba ubicado en una colina; la segunda es que por tratarse de asentamientos irregulares no cumplen con ninguna normativa; entonces, no hay servicios básicos o hidrantes, además de que no había calles, lo único que había eran gradas para llegar ahí y eso complica mucho las labores”, detalló.

Debido a esta situación es que la unidad más cercana de los bomberos estaba a 120 metros de distancia del incendio, pues tuvieron que arrastrar mangueras por los estrechos callejones del precario para llegar donde estaban las llamas.

Bomberos revisan escombros tras incendio en Curridabat

“Una unidad se ubicó en la parte más alta y la otra en la parte baja para poder desplegar mangueras por cuatro sectores y encerrar el fuego”, añadió Salas.

Los rescatistas lograron controlar el avance del fuego a eso de las 11 a.m.

Chanchos se salvaron

Una de las situaciones que llamó la atención de los bomberos es que debajo de una de las casas afectadas encontraron una chanchera clandestina, en la que se encontraban 7 chanchos, que se salvaron de puro milagro de las llamas.

Los bomberos tuvieron que tirar una extensa línea de mangueras para llegar hasta donde estaba el incendio. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“Se ubicó en la parte inferior de una vivienda, donde estaba la gradiente, debajo del piso de la casa tenían un espacio que habilitaron para tener ese tipo de animales. Nosotros notificamos a Senasa y al personal de gestión ambiental de la municipalidad para que se encargaran de estos pobres animalitos”, indicó Salas.

Los bomberos decidieron no sacar a los chanchos del corral, pues temían que estos pudieran resultar heridos o causar un accidente en medio del caos por el incendio, por lo que procedieron a rociarlos con agua para calmarlos.

Por su parte, la Cruz Roja informó que en el lugar del incendio atendieron a 13 personas afectadas por el humo o que sufrieron heridas leves; afortunadamente, ninguna de ellas tuvo que ser llevada a un centro médico.