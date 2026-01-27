Fuerte temblor sacude al país este martes en la tarde

Un fuerte y corto temblor sacudió al país la tarde de este martes 27 de enero.

Según el Ovsicori, el sismo tuvo una intensidad de 3.1 grados y el epiccentro estuvo en las cercanías de Minerva de Goicoechea, en San José. Tuvo una profundidad de 6 kilómetros.

El movimiento fue reportado a las 4:58 p. m.

Fuerte temblor en Goicoechea, San José

La Red Sismológica Nacional señala que el epicentro fue un kilómetro al este de San Juan de Tibás, con una magnitud de 3,7.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) no reporta personas heridas por esta sacudida.

En redes sociales, usuarios de la Gran Área Metropolitana reportan que lo sintieron.