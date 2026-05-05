Fuerte temblor sacudió al país y puso a correr a más de uno

Temblor de magnitud 4,2 ocurrió en Quepos este 5 de mayo. Ovsicori ubicó el epicentro cerca de Espadilla. (Ovsicori/Cortesía)

Un fuerte temblor de magnitud 4,2 sacudió el país la tarde de este martes, exactamente a las 2:54 p. m., y agarró desprevenidos a miles de costarricenses.

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Temblor de este 5 de mayo 2026 (redes/Facebook)

El movimiento se percibió en distintas zonas, donde vecinos aseguraron que fue lo suficientemente intenso como para hacer vibrar puertas, ventanas y hasta poner a correr a más de uno. Según datos del OVSICORI el epicentro fue 11.8 km al suroeste de Espadilla en Quepos de Puntarenas.

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Minutos después del sismo, las redes sociales se llenaron de reportes de personas contando lo que sintieron, muchos coincidiendo en que fue “corto, pero fuerte”.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales de consideración ni personas afectadas; sin embargo, se mantiene el monitoreo para descartar cualquier incidente.

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Especialistas recuerdan que ante este tipo de eventos lo más importante es mantener la calma y tener claros los protocolos de seguridad.